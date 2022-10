Pronostic Bayer Leverkusen Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayer Leverkusen finit sur une bonne note face à Bruges

Dernier de son groupe de C1, le Bayer Leverkusen est cependant toujours dans le coup pour décrocher la 3place qualificative pour l’Europa League. Arrivé il y a quelques semaines, Xabi Alonso rencontre les mêmes difficultés que son prédécesseur Seoane. En effet, depuis sa prise de fonction, l’ancien joueur de Liverpool n’a remporté qu’un seul match, le premier face à un Schalke en souffrance en Bundesliga (4-0). Depuis ce succès, le Bayer s’est incliné en déplacement sur les pelouses de Francfort (5-1) et le week-end dernier à Leipzig (2-0). En revanche, la bande à Diaby a été tout proche de réaliser un exploit la semaine passée en ramenant un nul du Wanda Metropolitano (2-2). A deux reprises, les Allemands ont mené au score mais ont à chaque fois été rejoints. Les hommes d’Alonso ont même été plutôt heureux car le portugais Carrasco a raté un penalty alors que la fin du match avait été une première fois sifflé. Ce mardi, le Bayer est obligé de s’imposer et de compter sur un faux-pas de l’Atlético pour prendre la 3place du groupe. Pour cette opposition, Xabi Alonso devrait pouvoir s’appuyer sur les Diaby, Schick, Paulinho, Adli ou Hudson-Odoi devant.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Club Bruges est la belle surprise de cette édition de la Ligue des Champions. En effet, en réalisant un parcours parfait lors des trois premières journées puis en accrochant le nul au Wanda Metropolitano face à l’Atletico (0-0), la formation belge a assuré sa place en huitième de finale. Lors de la dernière journée, les Brugeois sont passés au travers face à Porto (0-4) dans une rencontre où Bruges a manqué deux penaltys consécutifs par Vanaken et Lang. En Jupiler League, le Club avait été ralenti chez l’Union Saint-Gilloise il y a 10 jours (2-2) mais s’est repris le week-end dernier en dominant Ostende (4-2) dans une rencontre marquée une nouvelle fois par deux tentatives de penalty ratées. Malgré ce succès, Bruges compte 8 points de retard sur le leader, Genk. En s’imposant ce mardi, le Club serait assuré de finir premier de sa poule. Pour atteindre cet objectif, la formation belge compte sur les Lang, Skov Olsen, Jutgla ou Vanaken. Cette opposition entre deux équipes qui veulent s’imposer devrait nous offrir une rencontre ouverte, avec des buts des deux côtés, et qui pourrait favoriser les contre-attaques du Bayer Leverkusen.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Club Bruges détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !