Pronostic Bayer Leverkusen Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Leverkusen – Dortmund avec des buts de chaque côté

L'affiche de ce milieu de semaine en Bundesliga oppose le Bayer Leverkusen au Borussia Dortmund. Les deux formations comptent le même nombre de points et occupent respectivement la 3e et 4e place du général. Ces deux équipes connaissent un passage compliqué lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Peter Bosz, après avoir été performants au cœur de l'automne avec une première place au classement, restent sur 4 matchs sans la moindre victoire. Le revers concédé face au Bayern (2-1) dans les arrêts de jeu semble avoir été le tournant de cette spirale négative. Le week-end dernier, Leverkusen a confirmé sa baisse de régime en étant battu chez l'Union Berlin (1-0). Le Bayer Leverkusen espère repartir de l'avant lors de la venue de Dortmund. En face, le Borussia a connu un passage compliqué en fin d'année dernière, qui a entraîné le licenciement de Lucien Favre. Désormais dirigé par le croate Terzic, Dortmund reste sur trois matchs sans la moindre défaite en Bundesliga, avec des succès encourageants face à Wolfsbourg (2-0) et Leipzig (1-3). En revanche, le match nul concédé face à la lanterne rouge Mayence, ce week-end (1-1), à la Signal Iduna Park a des allures de défaite, d'autant plus que le Bayern continue d'accroître son avance. Les Marsupiaux possèdent un potentiel offensif impressionnant avec les Haaland, Sancho, Reus, Reina ou Brandt. L'an passé, cette confrontation avait offert un superbe spectacle avec un succès du Bayer (4-3). Pour ce choc entre deux des plus gros potentiels offensifs de Bundesliga, on devrait également voir des buts de chaque côté.