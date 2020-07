Pronostic Bayer Leverkusen Bayern Munich : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d'Allemagne

Le doublé pour le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen

La saison allemande de football se clôt quasiment (il y aura le barrage retour de Bundesliga derrière) ce samedi avec la finale de la coupe d'Allemagne qui met aux prises le Bayern Munich au Bayer Leverkusen . Les Bavarois ont empoché un nouveau titre de champion d'Allemagne et sont encore en lice en Ligue des Champions. Ce samedi, les partenaires de Neuer pourraient lancer la quête d'un nouveau triplé, après celui réalisé en 2013. L'arrivée de Flick sur le banc bavarois, à la place de Kovac, a métamorphosé cette équipe. Depuis janvier, le Bayern est un véritable rouleau compresseur comme en atteste ce bilan de 20 victoires et 1 nul pour 21 matchs joués. Emmené par un Lewandowski en feu et auteur de 34 buts en 31 matchs, le Bayern est assoiffé de titres.

De son côté, le Bayer a terminé à la 5place de Bundesliga à seulement 2 unités de la Ligue des Champions. L'inconstance des hommes de Peter Bosz a certainement été le facteur responsable de la non atteinte de cette qualification. Côté positif, le Bayer s'est trouvé un maître à jouer en la personne de Kei Havertz, révélation de la saison et fortement convoité par le Bayern. Pour se qualifier en finale, le Bayer s'était défait de Saarbrucken en demi-finale (0-3). En championnat, la bande à Volland s'était inclinés à domicile (4-2) début juin face aux Bavarois. Pour cette finale, nous voyons le Bayern confirmer sa suprématie et s'imposer de nouveau avec la manière.