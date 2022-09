Pronostic Bayer Leverkusen Atlético Madrid : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

L’Atlético sur sa lancée face au Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen connaît une entame de championnat bien différente de celle de l’an passé. En effet, la formation allemande avait été l’une des grandes satisfactions de la saison à plusieurs points de vue. Premièrement, au niveau des résultats avec une 3place en Bundesliga derrière le Bayern et le Borussia Dortmund, ensuite au niveau des prestations offertes avec un jeu alléchant. Depuis la reprise, le bilan du Bayer est diamétralement différent car après avoir disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues, Leverkusen a enregistré 6 revers. Surpris d’entrée par Elversberg (3division) en Coupe d’Allemagne, le Bayer a perdu lors des 3 premières journées de Bundesliga face à Dortmund, Augsbourg et Hoffenheim. Finalement, Leverkusen a connu son 1succès face à Mayence (0-3) avant de retomber dans ses travers face à Fribourg (2-3). Le week-end dernier, les hommes de Seoane sont allés arracher un point sur la pelouse du Hertha Berlin grâce à l’égalisation de Patrick Schick. Le Tchèque, impressionnant l’an passé, connaît également une entame laborieuse avec seulement 2 buts inscrits. En Ligue des Champions, la formation de Leverkusen s’est inclinée la semaine passée sur la pelouse de Bruges (1-0) et se trouve sous pression pour la réception de l’Atlético. A noter que le technicien suisse Seoane sera privé de sa pépite Wirtz et du jeune français Adli.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atlético Madrid n’a pas su conserver son titre de champion d’Espagne, battu par le grand rival du Real Madrid. En Ligue des Champions, lesont vu leur parcours s’arrêter dès les quarts de finale face à Manchester City. Pour ce nouvel exercice en Liga, l’Atlético a déjà connu deux faux-pas face à Villarreal (défaite 2-0) et sur le terrain de la Real Sociedad (1-1). Les Matelassiers ont bien réagi lors de la dernière journée en étrillant le Celta Vigo (4-1) et s’est replacé en 5position, avec 5 points de retard sur le Real Madrid et 3 sur le FC Barcelone. Comme souvent désormais avec l’Atlético Madrid, la bande à Simeone nous a livré un match complétement fou face à Porto lors de la 1journée de Ligue des Champions. Dans un match très serré, les Matelassiers ont profité de leur supériorité numérique pour ouvrir le score dans les arrêts de jeu, avant que Porto n’égalise sur une erreur de la défense madrilène. Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, Antoine Griezmann a surgi pour offrir la victoire à son équipe à la 100minute. Ce but a rendu fou de joie son coach qui a couru comme un effréné le long de la ligne de touche pour célébrer avec ses hommes. L’international français joue désormais un rôle de supersub, car l’Atlético ne veut pas payer les 40 Millions promis au Barca si le Tricolore dépasse un certain temps de jeu. En forme, l’Atlético devrait faire un grand pas vers la qualification en s’imposant face à une équipe du Bayer qui a très mal démarré.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Atletico Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !