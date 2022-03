Pronostic Bayer Leverkusen Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa

L’Atalanta résiste au Bayer Leverkusen

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Bayer Leverkusen est en train de vivre des semaines cruciales pour le reste de la saison. En effet, la formation allemande doit s'imposer face à l'Atalanta pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League après sa défaite de l'aller à Bergame (3-2) mais doit aussi consolider sa place dans le Top 4 de Bundesliga pour jouer la C1 la saison prochaine. Le Bayer a réalisé un très bon début de saison mais cale depuis quelques rencontres. En effet, lors des 4 dernières journées de Bundesliga, Leverkusen s'est seulement imposé face à l'Arminia Bielefeld (3-0), pour un nul contre le Bayern Munich (1-1) et des revers face à Mayence (3-1) et Cologne ce week-end (0-1). Le club allemand occupe toujours la 3place mais ne compte qu'un point d'avance sur un trio d'affamés composé de Leipzig, Fribourg et Hoffenheim. Cette baisse de régime s'explique certainement par l'absence de Patrick Schick. Le tchèque est le meilleur buteur du club avec 20 réalisations et devrait de nouveau manquer ce rendez-vous face à l'Atalanta. De plus, la pépite Florian Wirtz s'est gravement blessé lors de la réception de Cologne et sera indisponible de longs mois.

De son côté, l'Atalanta Bergame connaît aussi quelques difficultés en Serie A où la Dea reste sur deux contre-performances face à la Roma (1-0) et contre le Genoa (0-0). Ce dernier résultat a poussé les Italiens en 8position du championnat italien. Hors des places qualificatives pour une compétition européenne, le club bergamasque s'offre une belle lutte à venir avec les clubs romains pour décrocher une place européenne. Basculé de la Ligue des Champions suite à sa troisième place de groupe (derrière Manchester United et Villareal), l'Atalanta s'est imposé tranquillement contre l'Olympiakos en barrage (5-1 en cumulé avec des victoires à l'aller et au retour). De plus, les hommes de Gasperini sont parfaitement placés pour une qualification en quart de finale avec leur succès de l'aller (3-2) contre le Bayer grâce à un doublé de Muriel et un but de Malinovsky. A l'instar du Bayer, la Dea ne peut pas compter sur son meilleur attaquant puisque Zapata est blessé mais Muriel peut largement faire le taf dans un système à 1 pointe et 2 soutiens. Le club italien devrait profiter des absences importantes du Bayer pour accrocher au moins un nul qui lui offrirait une place en quarts.