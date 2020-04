Pronostic BATE Borisov Rukh Brest : Analyse, prono et cotes du match de Vusshaya Liga Belarus

Le BATE Borisov pas au mieux avant d'affronter le Rukh Brest

Après 13 titres de champion consécutifs, le BATE Borisov a laissé son trône l'an passé au Dinamo Brest. Cet épisode inhabituel ne semble pas avoir été digéré puisque le club a perdu ses 2 premiers matchs de championnat cette saison. Après s'être fait battre chez le surprenant Energetik-BGU (3-1), le BATE s'est incliné chez le Slavia Mozyr (2-1). Avant ça, l'équipe de Borisov était difficilement parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Bélarus, en battant le Dinamo Minsk (deux victoires à domicile et à l'extérieur 3-2 et 2-1), autre équipe biélorusse en difficulté sur ce début de championnat. Promu cette saison, le Rukh Brest fait pour l'instant mieux que le BATE. D'abord victorieux à l'extérieur de ce même Dinamo Minsk (1-0), le club a ensuite été aussi battu par l'Energetik-BGU, mais de peu (0-1). Le Rukh Brest a connu deux montées sur les deux dernières saisons, ce qui montre l'ambition du club à terme.