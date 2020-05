Pronostic BATE Borisov Neman Grodno : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Le BATE Borisov enchaîne face au Neman Grodno

Après un début de saison compliqué, le BATE Boriosov est en train de reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Champion sur 13 des 14 dernières saisons, le club champion vient de s'imposer 3 fois (1-0 contre le Rukh Brest à domicile et et 3-0 chez le FC Minsk puis 2-0 à Gorodeya samedi) lors des 4 dernières journées, pour 1 match nul face au solide Torpedo Zhodino (en ayant raté un penalty). De plus, le BATE Borisov a retourné la tendance en demi-finale de Coupe du Bélarus mercredi après sa défait chez le Slavia Mozyr à l'aller (0-1). Vainqueur 2-0 à domicile, les coéquipiers de Dragun se sont qualifiés pour la finale et ils ont confirmé leur regain de forme. En face, le Neman Grodno est 10e sur 16 au classement (le BATE est 5e), dans la lignée de sa 9e place accrochée la saison passée. Solide à domicile, le club pêche à l'extérieur, n'ayant pris qu'1 seul point et n'ayant toujours pas marqué hors de ses bases. Le Neman Grodno a en effet été battu sur les pelouses de l'Isloch Minsk (1-0) et du Dinamo Minsk (2-0) pour un nul obtenu chez le Shakhtyor Soligorsk (0-0). Vainqueur de 14 de ses 15 dernières confrontations face au Neman Grodno toutes compétitions confondues, le BATE Borisov devrait poursuivre sur sa lancée et l'emporter ce dimanche à domicile.