Pronostic BATE Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Arsenal supérieur au BATE Borisov!

Le BATE Borisov reçoit Arsenal dans le cadre des seizièmes de finale de l'Europa League. Le club biélorusse s'est qualifié en terminant second de son groupe derrière une autre formation londonienne, le Chelsea FC. Le BATE a validé son ticket lors de l'ultime journée en s'imposant largement sur le terrain du PAOK Salonique (3-1). Ce match est d'ailleurs le dernier disputé par Borisov. En effet, le club n'a toujours pas repris en compétition officielle et pourrait manquer de rythme pour cette rencontre. De son côté, Arsenal est inconstant et a perdu récemment ses deux grosses affiches face à United et à City. Les Gunners se sont repris et se sont imposés le week-end dernier sur la pelouse d'Huddersfield (0-2). Les partenaires de Koscielny occupent la 5place du championnat anglais à seulement 1 unité des Red Devils. L'an passé, le club londonien était dans la même poule que le club de son ancien protégé Alexander Hleb et s'était imposé deux fois tranquillement. Pour ce match, nous voyons une équipe d'Arsenal largement supérieure sur le papier faire la différence dès cette manche aller.