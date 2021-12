Pronostic Bastia Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia ralentit Sochaux à Furiani

Promu cette saison en Ligue 2, le Sporting Club de Bastia rencontre évidemment des difficultés. 18et donc barragistes, les Bastiais sont dans la zone rouge mais ont les équipes qui les devancent en ligne de mire. En effet, le Sporting compte le même nombre de points que Caen et Amiens qui occupent respectivement les 17et 16place. Depuis quelques semaines, le club corse a affiché des progrès en accrochant des succès face à Guingamp (2-3) et lors de la réception face à Niort (2-0). Sur leur lancée, les Bastiais se sont qualifiés pour les 32de finale de la Coupe de France où ils affronteront les Hauts-Lyonnais. En revanche, le week-end dernier, le Sporting n'a pas réussi à enchaîner et a concédé la défaite sur la pelouse du Paris FC (1-0) en encaissant le but en toute fin de rencontre (89minute), alors qu'ils avaient été plutôt intéressants tout au long de la rencontre.

De son côté, le FC Sochaux est sur la lancée de sa saison dernière où le club doubiste avait fini aux portes des playoffs. Pour ce nouvel exercice, les hommes d'Omar Daf font encore mieux car pour le moment ils font partie des heureux élus barragistes. En effet, les Sochaliens sont sur le podium, derrière Toulouse et Ajaccio, avec respectivement 2 et 1 point de retard. Un peu moins bien ces dernières semaines, Sochaux a profité de la Coupe de France pour retrouver de la confiance. Qualifiés pour les 32, les Lionceaux recevront Nantes. Le week-end dernier, les Sochaliens ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu face à une équipe paloise peu en réussite à l'extérieur (2-1). L'expulsion du béarnais Kouassi en seconde période a certainement coûté un point à Pau. Pas spécialement rayonnant ces dernières semaines (1 seule victoire lors des 5 dernières journées), Sochaux pourrait laisser des points lors de son déplacement face à une formation bastiaise toujours invaincue à domicile.