Pronostic Bastia Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Bastia – Paris FC cadenassé

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bastia Paris FC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Sporting Club de Bastia a réussi à se maintenir pour son retour en Ligue 2 et se méfie de cette saison avec 4 relégations. Actuellement, le club corse se trouve en 9e position avec 6 points d’avance sur la zone de relégation. Dans cette Ligue 2 où tout peut changer rapidement, le club corse s’est montré très régulier depuis la claque reçue à St Etienne (5-0). En effet, les hommes de Régis Brouard se sont seulement inclinés sur la pelouse du Havre (3-0) qui occupe la seconde place du classement. Lors de son dernier match à domicile, les Bastiais ont tenu tête au leader bordelais à Furiani (1-1) en égalisant dans les dernières secondes. Lors de la dernière journée, le Sporting est allé prendre un bon point sur la pelouse de Guingamp (0-0). Dans la douleur, le club corse s’est imposé contre Prix les Mezieres en Coupe de France le week-end dernier.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris FC était au départ de la saison, l’un des candidats déclarés pour la montée. Proche de la mi-championnat, le club francilien doit se contenter d’une décevante 10place avec 9 points de retard sur le duo de tête et seulement 5 d’avance sur la relégation, juste derrière Bastia. Barragiste lors des deux dernières saisons, les Parisiens se méfient du retour des équipes de derrière. Auteur d’une très bonne partie à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne (0-2), le PFC n’a pas su enchainer et s’est contenté d’un nul sur sa pelouse face au promu lavallois (0-0). Le week-end passé, le PFC a confirmé son statut en s’imposant contre les Ulis en Coupe de France (1-3). Comme lors de 5 des 6 matchs de Bastia à domicile et comme lors dernières rencontres de L2 des Parisiens, on devrait voir moins de 2,5 buts dans ce match.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(290€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia Paris FC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !