Pronostic Bastia Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC face au casse-tête bastiais

Promu cette saison en Ligue 2, Bastia est bien parti pour se maintenir. En effet, le club corse possède 6 points d'avance sur le premier relégable à 4 journées de la fin. Les Bastiais ont besoin de quelques points supplémentaires pour assurer leur place en L2. Depuis la reprise en 2022, les hommes de Régis Brouard se montrent solides avec seulement 3 revers concédés. Invaincu jusque-là à Furiani, le Sporting a subi son premier revers sur ses terres lors de la réception de Guingamp (1-2) la semaine passée, lors de la dernière rencontre à domicile. Ensuite, le club corse est allé prendre un point à Niort (1-1) en milieu de semaine, sur un penalty de Santelli, qui a inscrit à cette occasion son 9but de la saison. De retour à Furiani, le Sporting désire repartir de l'avant après le revers concédé face à l'En Avant.

De son côté, le Paris FC est quasiment assuré de participer aux playoffs en fin de saison. En effet, la formation francilienne possède 13 points d'avance sur le sixième, Le Havre. Les hommes de Thierry Laurey ont surtout un autre objectif en tête, finir à la 2place du classement pour monter directement en Ligue 1. La lutte est intense avec l'AJ Auxerre et l'AC Ajaccio pour accrocher ce ticket. Actuellement, la formation parisienne accuse 4 points de retard sur le club corse et ne peut plus se permettre de perdre des points en route. Après avoir connu un petit coup de moins bien de 4 journées sans le moindre succès, les Parisiens se sont repris en s'imposant successivement face à Rodez (0-1) et surtout contre Caen (1-0) en milieu de semaine. Déjà buteur en Aveyron, le milieu Moustapha Name a récidivé face au Stade Malherbe. Solide dans son stade de Furiani et avec un besoin de points pour se maintenir, Bastia pourrait mettre des bâtons dans les roues du Paris FC.