Pronostic Bastia Nîmes : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Bastia tient tête à Nîmes

En ouverture de la 1ière journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia reçoit le Nîmes Olympique à Furiani. Les corses ont connu une véritable descente aux enfers puisqu’ils se sont retrouvés en Nationale 3 lors de la saison 2017-18. La formation bastiaise a su se relancer pour retrouver la Ligue 2. L’an passé, les Corses ont dominé le championnat national en finissant avec 8 points d’avance sur le second, Quevilly Rouen. Pour préparer son retour en Ligue 2, Bastia a disputé 3 rencontres amicales qui se sont toutes terminées sur des succès face à Bastia-Borgo (1-0), Annecy (2-3) et Nice (0-1). Au niveau de l’effectif, le Sporting a perdu deux de ses cadres, Cioni et Lombard, qui ont pris leur retraite. De son côté, Sébastien da Silva, meilleur buteur du club l’an passé, a signé à Laval. Pour combler ces départs, la formation bastiaise a misé sur des éléments d’expérience comme le buteur Idriss Saadi, le portier Placide, ou les défenseurs Palun et Sainati.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Nîmes Olympique a connu quant à lui une trajectoire opposée, avec la descente en Ligue 2. En effet, les Crocos ont livré une saison décevante qui s’est logiquement conclue par une relégation. 19e de Ligue 1, Nîmes se retrouve désormais en L2 après avoir passé 3 saisons dans l’élite du foot français. Arrivé en fin de saison dernière, Pascal Plancque a été maintenu à son poste mais a fait face à plusieurs départs lors de cette intersaison, puisque les Ripart, Reynet, Merling, Fehrat, cadres des Nîmois, ont quitté le club ou sont sur le point de le faire. Capitaine du NO, Briançon est quant à lui resté fidèle à son club de cœur. Au niveau des arrivées, le club gardois a recruté le portier norvégien Bratveit en provenance de Djurgarden. Lors des matchs amicaux de préparation, le club nîmois est resté invaincu avec des succès sur Hyères (2-1) et Ajaccio (1-0) pour un nul contre Troyes (2-2). Dans des dynamiques diamétralement opposées, Bastia devrait profiter de l’euphorie de sa montée en Ligue 2 pour accrocher un résultat face au Nîmes Olympique, certainement encore marqué par sa relégation.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia – Nîmes Olympique détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !