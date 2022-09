Pronostic Bastia Metz : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Bastia costaud face à Metz

Pour son retour en Ligue 2, Bastia a réussi à se maintenir grâce à l'arrivée de Régis Brouard en cours de saison. Le coach et ancien consultant a apporté toute son expérience au club corse. Cette entame de saison est un peu plus compliquée mais le Sporting est pour le moment calé en milieu de tableau. La formation corse manque de régularité mais arrive à accrocher des victoires comme celles face à Niort, Grenoble ou Dijon. Le week-end dernier, les Bastiais ont confirmé leur succès obtenu à domicile face à Dijon en accrochant le Nîmes Olympique aux Costières (0-0). Cette rencontre a été très agitée et Bastia a remporté la bataille des cartons rouges avec les expulsions de Vincent et Magri, qui manqueront la réception de Metz. Depuis le début de saison, les rencontres à Furiani ont toujours offert un vainqueur.

Rétrogradé de Ligue 1, le FC Metz semblait avoir parfaitement appréhendé sa descente avec un excellent départ. D'abord dans les équipes de tête puis trop irréguliers, les Messins n'ont jamais été en mesure de remporter deux matchs de suite. De plus, les hommes de Boloni ont perdu des matchs importants, puisqu'après Caen en tout début de saison, Metz s'est fait battre à St Symphorien par Dijon. Lundi, le club lorrain a clos la 8journée de Ligue 2 face à Guingamp. Cette rencontre a été spectaculaire mais aussi très agitée puisque pas moins de 3 joueurs messins ont été expulsés. Guingamp a profité de cet avantage numérique pour s'imposer largement en fin de rencontre (3-6). Metz pourrait connaitre des sanctions suite à l'arrêt de la rencontre car un jeune supporter est rentré sur la pelouse. Dans son stade de Furiani, Bastia pourrait profiter des absences et de l'irrégularité messines pour s'imposer à domicile.