Pronostic Bastia Le Havre : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Un Bastia – Le Havre sans vainqueur

De retour en Ligue 2 après avoir passé plusieurs saisons dans les divisions inférieures, le Sporting Club de Bastia réalise une entame correcte pour un promu. En effet, les Bastiais ont partagé les points avec Nîmes (1-1) et Nancy (1-1) lors des deux premières journées, avant de s'incliner chez le favori à la montée, Toulouse (1-0) sur un score étriqué. La formation corse a ensuite décroché son premier succès sur la pelouse de l'autre promu, Quevilly Rouen (1-2). En revanche, le week-end dernier, les Bastiais se sont inclinés à Pau (2-0) où il n'est jamais simple de se déplacer. Après 5 journées de championnat, le Sporting compte 5 points et se positionne à la 14place. Maguette Diongue s'est signalé en inscrivant deux buts depuis le départ de la saison. Pour cette rencontre, Mathieu Chabert sera privé de Guidi, expulsé à Pau.

En face, Le Havre se montre intéressant lors de ce début de saison. Décevante l'an passé, la formation normande s'est fixée des objectifs moins élevés pour ce nouvel exercice, ce qui semble bien lui convenir. Après un nul inaugural contre Guingamp (0-0), le Havre s'est imposé face à Sochaux (0-2) grâce à un doublé de Boutaïb. Ensuite, la formation havraise a connu son seul accroc avec un revers face à un Paris FC qui joue les premiers rôles (2-1). Revenu avec un point de Rodez (0-0), le Havre s'est imposé le week-end dernier dans son stade Océane face à Niort (2-1). A l'issue des 5 premières journées, les hommes de Le Guen pointent en 7position. Pour cette affiche entre une équipe bastiaise qui reste sur 2 nuls à Furiani et des Havrais, invaincus en déplacement, les deux équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un score de parité à forte cote.