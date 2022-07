Pronostic Bastia Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Bastia et Laval

Promu la saison dernière, Bastia a réussi l'objectif qu'il s'était fixé à savoir le maintien. En effet, l'équipe corse a connu une entame plutôt décevante mais s'est bien reprise dès que Régis Brouard a repris le club à l'automne. Finalement, la formation corse a terminé en 12position avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Cet été, le Sporting a disputé plusieurs rencontres amicales avec 4 victoires face au Canet Roussillon, Rodez, Nîmes Martigues pour un revers face à Furiani Agliani. Au niveau de l'effectif, la formation corse a su conserver son meilleur buteur Benjamin Santelli qui avait inscrit 10 buts l'an passé. En revanche, les Saadi, Vincensini, Le Cardinal, ou Boyer ont quitté la Corse pour de nouvelles couleurs, et l'emblématique Ben Saada a pris sa retraite.

De son côté, Laval a réussi à retrouver la Ligue 2 après plusieurs saisons dans les divisions inférieures. Les joueurs de la Mayenne ont remporté le championnat National en finissant devant Annecy. Cet été, les Lavallois ont disputé plusieurs matchs amicaux avec au départ des résultats plutôt décevants, mais avec de belles victoires pour finir face à Lusitanos et Cholet. Si le maintien est l'objectif prioritaire des Tangos, Laval veut profiter de sa montée pour surfer sur l'euphorie. Pour réussir l'opération maintien, Laval a misé notamment sur l'expérimenté Anthony Goncalves passé par Strasbourg et Caen, et a réussi à conserver les Durbant et N'Chobi. Impressionnant de solidité à domicile l'an passé (1 seule défaite), Bastia pourrait accrocher un nul dans son stade de Furiani face à une formation de Laval en pleine euphorie.