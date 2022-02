Pronostic Bastia Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia enchaîne face à Dijon

Pour son retour en Ligue 2, Bastia a connu une entame laborieuse mais plutôt logique pour un promu. Les Corses ont profité de leur bon parcours en Coupe de France pour engendrer de la confiance. En effet, lors des 11 dernières journées, la formation bastiaise s'est montré très constante dans ses prestations, en ne concédant que deux revers face à une équipe du Paris FC sur une excellente dynamique et plus surprenant sur la pelouse de la lanterne rouge nancéenne. Dominé par Nantes (2-0) en quart de finale de la Coupe de France il y a 10 jours, Bastia a parfaitement réagi en s'imposant au Havre lundi (2-4) en championnat. Lors de cette rencontre, les Corses ont été menés de 2 buts mais ont ensuite renversé la formation normande. Depuis le début de saison, le Sporting est toujours invaincu à Furiani et a montré son potentiel face à des équipes de Ligue 1 en Coupe de France. De son côté, Dijon faisait partie des candidats déclarés aux playoffs mais se montre très décevant. Treizième de Ligue 2, le DFCO possède seulement 4 points d'avance sur le premier relégable. Les Bourguignons se montrent très irréguliers à l'image des dernières journées. En effet, les Dijonnais avaient successivement dominé Rodez et Quevilly. Le club bourguignon pensait lancer une série mais n'a pas su enchaîner, s'inclinant face à Toulouse (4-1) et contre Pau (0-1). Bastia a démontré lors de ces dernières semaines de très belles dispositions, et encore plus à Furiani, qui devraient lui permettre de prendre le dessus sur une formation dijonnaise ayant perdu ses 2 deux derniers matchs.