Pronostic Bastia Caen : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Bastia – Caen cadenassé

Après avoir réussi à se sauver pour son retour en Ligue 2, le Sporting Club de Bastia va tenter de faire aussi bien lors de nouvel exercice. Actuellement, le club corse se trouve en 14e position avec 3 points d'avance sur le premier relégable, Nîmes. Après avoir été plutôt solide de la 7e journée à a 13e journée, Bastia a connu une dernière ligne droite compliquée avant la coupure de la Coupe du Monde. En effet, les Bastiais restent sur 5 journées sans la moindre victoire avec des nuls contre Bordeaux (1-1) et Guingamp (1-1) pour des revers face au Havre (3-0), le Paris FC (0-1) et contre Sochaux (1-0). Avant la trêve internationale, le Sporting a disputé un tour de Coupe de France face à Marnaval (0-3). En préparation de la reprise, les Corses ont disputé deux rencontres amicales avec une victoire face à la Guadeloupe (1-0) et un revers contre la Fiorentina (1-2). Les hommes de Régis Brouard espèrent repartir de l'avant lors de la réception du Stade Malherbe de Caen.

En face, le club normand a connu des moments difficiles depuis son retour en Ligue 2 en étant notamment tout proche d'être relégué en National. Chaque année, Caen fait partie des candidats à la montée mais déçoit régulièrement. Cette saison, les Normands ont plutôt bien démarré avec 6 journées sans la moindre défaite. Depuis ce bon passage, les hommes de Stéphane Moulin ont manqué de constance dans leurs résultats avec notamment 4 défaites lors des 6 journées suivantes. Lors de la dernière ligne droite avant la trêve, les Caennais ont battu Rodez avant de partager les points avec Valenciennes et Annecy. Les performances générales du club normand lui permettent d'occuper la 5e place à 5 unités de la seconde place qui permet de monter en Ligue 1. Comme l'an passé, Alexandre Mendy est le meilleur buteur de son équipe avec actuellement 5 réalisations au compteur. Comme lors de 6 des 7 matchs disputés à Furiani, nous voyons une rencontre cadenassée avec moins de 3 buts dans cette rencontre.