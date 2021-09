Pronostic Bastia Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia reste invaincu à domicile face à Caen

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bastia - Caen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Bastia s’attendait à vivre un exercice compliqué. Les Corses occupent actuellement la 15place du classement avec 6 points au compteur, obtenus grâce à leur victoire chez l’autre promu Quevilly Rouen (1-2) et à ses performances à domicile où ils sont invaincus avec 3 nuls face à Nîmes (1-1), Nancy (1-1) et le Havre (0-0). En déplacement, les Bastiais se sont inclinés chez le leader toulousain, face à une formation de Pau très solide dans son Nouste Camp et contre Dijon, qui était au départ de la saison un des candidats à la montée. Les hommes de Chabert sont conscients que chaque point est important dans l’optique du maintien et vont s’appuyer sur le soutien de Furiani pour tenter de faire un coup contre Caen.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Après avoir connu une saison dernière compliquée, avec un maintien assuré dans les ultimes secondes de la dernière journée, le Stade Malherbe de Caen a vécu une bien meilleure entame lors de ce nouvel exercice. En effet, les Normands ont lancé cette saison avec deux succès consécutifs face à Rodez et Niort. Ensuite, les hommes de Stéphane Moulin n’ont pas pu poursuivre sur cette excellente dynamique malgré une nouvelle victoire contre Nancy. Battu à domicile par Sochaux, le stade Malherbe reste sur trois matchs sans la moindre victoire avec deux revers face à Ajaccio et Pau, pour un nul à Nîmes. Solide à domicile depuis le départ de la saison, Bastia devrait pouvoir tenir le nul face à des Caennais moins bien depuis quelques journées dans un nouveau match à moins de 4 buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !