Pronostic Bastia Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Bastia – Bordeaux verrouillé

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bastia - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En clôture de la 12journée, le Sporting Club de Bastia reçoit Bordeaux à Furiani, dans une affiche qui sent bon la L1. En effet, ces deux formations se sont affrontées à de multiples reprises dans l’élite. Promu l’an passé, la formation corse avait atteint son objectif, à savoir le maintien. Sur la lancée de ce bon exercice, les hommes de Régis Brouard se montrent intéressants avec une 9place à l'orée de cette journée avec 7 points de retard sur le duo de leaders composé par Amiens et Bordeaux. Les Bastiais avaient connu un excellent passage avec 3 victoires et un nul, avant de craquer le week-end dernier face à une formation havraise (3-0) qui joue les premiers rôles. Réputé pour être habituellement solide à domicile, le Sporting a laissé des points en route face à Laval et Rodez, mais a fait le job contre Grenoble, Dijon et Metz. Les 5 matchs disputés à Furiani se sont tous terminés avec un vainqueur.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Girondins de Bordeaux ont parfaitement digéré les tourments de l’été pour prendre les commandes de la Ligue 2. Réguliers et solides, les Bordelais ont seulement perdu à deux reprises depuis le début de saison face à Guingamp et St Etienne. Depuis son revers à Geoffroy Guichard, le club bordelais a remporté ses trois matchs face à Dijon, Laval et le week-end dernier contre Metz. Tout réussit actuellement aux hommes de David Guion, puisque même les décisions arbitrales vont dans leur sens à l’image de la fin de match à Laval ou Metz. Avec 7 buts, Josh Maja est le second meilleur buteur de la Ligue mais a inscrit la plupart de ses réalisations sur penalty. Cette affiche entre des Bastiais solides le plus souvent à domicile (4 buts encaissés en 5 réceptions) et des Bordelais qui n'ont encaissé que 6 buts sur ce début de saison devrait offrir un match fermé avec moins de 3 buts dans la rencontre.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(510€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !