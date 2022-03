Pronostic Bastia Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia reste invaincu à Furiani devant Auxerre

Promu cette saison, Bastia lutte pour son maintien en Ligue 2. Après une entame de championnat compliquée, le Sporting a bien réagi depuis la prise en main de l'équipe par Régis Brouard. En effet, l'équipe corse se trouve désormais calée en 14position avec 6 points d'avance sur le 1relégable, ce qui est le plus important écart obtenu par les Corses sur la zone rouge depuis l'entame du championnat. Globalement, Bastia se montre solide avec une seule défaite lors des 9 dernières journées. A Furiani, le Sporting est toujours invaincu cette saison avec un bilan de 4 victoires et 11 nuls. Victorieux de Dunkerque (1-0) à domicile lors de sa dernière réception, le club corse est allé prendre un point à Grenoble (1-1) lors de la dernière journée. Deux résultats importants pour Bastia qui a ainsi pu garder à distance deux concurrents directs pour le maintien.

En face, Auxerre a d'autres ambitions que Bastia, avec la montée en Ligue 1. Les Bourguignons espèrent toujours accrocher l'un des 2 accessits directs qui permettent d'être promu. Actuellement, les hommes de Jean-Marc Furlan accusent seulement 2 unités de retard sur le Paris FC qui occupe le dernier strapontin pour accéder directement à l'élite. En grande forme, le club auxerrois avait signé une très belle série de 5 succès consécutifs face à Niort, Quevilly Rouen, Rodez, Sochaux et Nîmes. Cette belle série s'est interrompue lors du choc face à Toulouse, disputé lors de la dernière journée. En effet, les Hauts-Garonnais sont venus s'imposer à l'Abbé-Deschamps (1-2). De plus, lors de cette rencontre, le meilleur buteur bourguignon Charbonnier a été expulsé et manquera ce déplacement sur l'Ile de Beauté. Solide à domicile, Bastia devrait contrarier une équipe auxerroise privée de sa meilleure arme offensive, même si des joueurs comme Dugimont, Sakhi, Autret, Perrin, Hein peuvent scorer. Comme lors des 4 derniers matchs des Auxerrois, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.