Pronostic Bastia Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio remporte le derby corse face à Bastia

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 2 oppose le Sporting Club de Bastia à l'AC Ajaccio. La formation bastiaise a retrouvé la L2 cet été suite à son titre obtenu dans le championnat national. Le club corse connait une entame de saison délicate avec un seul succès obtenu face à l'autre promu, Quevilly Rouen (1-2). Les Bastiais ont obtenu 4 nuls face à Nîmes, Nancy, Le Havre et Caen à Furiani mais c'est trop peu, d'autant qu'à l'extérieur le compte n'y est pas. En milieu de semaine, la formation corse a confirmé ses difficultés loin de ses bases avec une défaite dans le Nord face à une équipe valenciennoise pourtant pas au mieux (2-1). Ce revers a poussé Bastia dans la zone de relégation et son entraîneur Chabert dehors. En face, Ajaccio a mis du temps l'an passé à digérer l'arrêt de la saison 2019-2020, alors que le club était en bonne position pour se qualifier pour les barrages. Les hommes d'Olivier Pantaloni ont cependant obtenu leur maintien assez aisément et ont pu se préparer pour ce nouvel exercice. Bien meilleurs, les Ajacciens occupent actuellement la deuxième place du classement avec 4 points de retard sur Toulouse. Encore invaincue, la formation corse reste sur une désillusion face à Niort (0-0) à François-Coty, où un but de Nouri n'a pas été accordé alors que la balle semblait avoir franchi la ligne. Fou de rage, Pantaloni a été expulsé. Lors des journées précédentes, Ajaccio avait signé deux précieuses victoires face à des adversaires directs, le Paris FC et Sochaux. Impressionnant depuis le début de saison, Ajaccio devrait s'imposer dans le derby corse face à une formation bastiaise pas au mieux et qui évoluera avec un coach intérimaire sur son banc.