Pronostic Barcelone Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Barcelone se ressaisit face à Villareal

Cet été, le FC Barcelone s'est montré très actif sur le marché des transferts en enrôlant de nombreux joueurs avec les Lewandowski (14 buts déjà depuis son arrivée), Christensen, Kessie, Raphinha ou Kounde. L'objectif du club était bien évidemment de retrouver les sommets. La semaine passée, ces objectifs ont pris du plomb dans l'aile puisque les ont été tenus en échec par l'Inter (3-3) au Camp Nou et sont désormais dans une situation défavorable pour se qualifier en 8. En Liga, la formation catalane avait réalisé un très bon départ puisqu'après avoir été tenu en échec par le Rayo Vallecano lors de la 1 journée, elle a ensuite remporté tous ses matchs jusqu'au Classico de dimanche dernier. En effet, le Barca s'est logiquement incliné contre le Real Madrid à Bernabeu lors de la dernière journée (3-1). Suite à ce revers, les se retrouvent à 3 points de leurs grands rivaux merengue. Ces deux claques coups sur coups prouvent que Xavi a du pain sur la planche. Le technicien catalan peut pourtant compter sur un Lewandowski au sommet de son art, avec 9 réalisations et 3 passes en Liga. A ses côtés, les Gavi, Pedri, Dembélé, Raphina ou De Jong sont tous opérationnels. En face, Villarreal s'est replacé près des places européennes en s'imposant lundi dernier contre Osasuna (2-0) grâce à un doublé de Danjuma. Ces réalisations font le plus grand bien au joueur batave qui n'avait jusque-là pas trouver le chemin des filets alors qu'il avait inscrit 17 buts toutes compétitions confondues l'an passé. Il faut cependant préciser qu'il avait été blessé en début de saison. Le Sous-Marin jaune déplore cependant des absences importantes puisque les habituels titulaires que sont Coquelin, Foyth ou Gerard Moreno sont tous sur le flanc. Qualifié pour le prochain tour de Conference League, Villarreal est en revanche seulement 7 du championnat. La bande à Emery a déjà perdu deux rencontres cette saison face au Bétis et contre la Real Sociedad. Déterminé à se relancer après ses 2 contre-performances de la semaine dernière, le FC Barcelone devrait prendre le dessus sur Villarreal qui a déjà perdu des matchs face à des biens classés.