Pronostic Barcelone Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone finit sur une bonne note face à Villarreal

Le FC Barcelone a vécu des dernières saisons décevantes avec des éliminations rapides en Ligue des Champions et un recul sur le plan national. Lors de cet exercice, lesdoivent de nouveau constater la supériorité madrilène avec le titre du Real après celui de l’Atletico l’an passé. L’arrivée de Xavi, en remplacement de Koeman, a ravivé les espoirs en Catalogne. En effet, depuis son arrivée, le club catalan a progressé et est remonté en 2position au classement. Cependant, les Barcelonais ont connu quelques couacs sur leur parcours avec notamment cette défaite en 1/4 de finale de l’Europa League face à l’Eintracht Francfort, futur vainqueur. Le week-end dernier, le Barca a été tenu en échec sur la pelouse de Getafe dans un match soporifique (0-0). Après avoir connu un passage compliqué au Camp Nou, lesse sont repris en remportant leurs deux dernières réceptions face à Majorque (2-1) et contre le Celta Vigo (3-1). Pour affronter Villarreal, Xavi peut compter sur les Aubameyang (11 buts en 16 matchs de Liga depuis son arrivée), Dembélé, De Jong ou Gavi.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villarreal a réalisé un super parcours européen en se hissant jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Le sous-marin jaune a notamment battu le Bayern Munich et la Juventus de Turin sur son parcours. Sur le plan national, les hommes d’Emery sont 7et luttent pour accrocher une place européenne. En effet, Villareal ne dispose que d’un point d’avance sur l’Athletic Bilbao. Les partenaires d’Etienne Capoue pourraient tout perdre lors de cette ultime rencontre. Les forces laissées en Ligue des Champions ont certainement coûté de nombreux points à Villarreal en Liga. Après avoir explosé le Rayo Vallecano (1-5), Villareal s’est incliné à domicile contre la Real Sociedad (1-2). Ces points laissés en route pourraient coûter cher au final. Devant son public du Camp Nou, le Barca voudra terminer sur une bonne note cette saison et laisser un bel espoir à ses- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Barcelone Villarreal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !