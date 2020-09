Pronostic Barcelone Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal résiste au Barca

Dominé par le Real en Liga, humilié par le Bayern Munich (2-8) en Ligue des Champions, et avec un Lionel Messi désireux de partir, le FC Barcelone a connu des dernières semaines très agitées. Ronald Koeman, ancien de la maison, a succédé à Quique Setien qui n'a pas survécu au naufrage barcelonais face aux Bavarois. Le club barcelonais a perdu plusieurs éléments durant cette intersaison puisque Rakitic, Vidal, Semedo et Luis Suarez évoluent désormais sous de nouvelles couleurs. Au niveau des arrivées, on note celle de Pjanic et le retour de Coutinho, après son passage en Bavière. Décevant lors de sa première saison, Antoine Griezmann devrait profiter du départ de Suarez et devenir un acteur important de l'attaque barcelonaise mais Messi pourrait moins rayonner, lui qui a semblé réticent à rester.

De son côté, Villarreal a terminé en 5position du dernier exercice et s'est par conséquent qualifié pour la prochaine Europa League. Le Sous-Marin jaune a profité des déboires financiers de son grand rival Valence pour recruter Coquelin et Parejo. Les hommes d'Unai Emery ont déjà disputé deux rencontres cette saison, toutes à domicile, avec un nul d'entrée face à Huesca (1-1) et une victoire sur Eibar (2-1). Gerard Moreno et Paco Alcacer, les deux attaquants de Villarreal, ont déjà trouvé le chemin des filets.