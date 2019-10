Pronostic Barcelone Valladolid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un Barça intraitable et frais au Camp Nou face à Valladolid !

Le FC Barcelone a connu un week-end tranquille puisque lea été reporté suite aux manifestations qui touchent la cité catalane. Ce report fait jaser et avait notamment été critiqué par l’entraîneur de Valladolid, qui voit des Blaugranas frais et reposés se présenter face à ses joueurs. Depuis le début de saison et comme depuis l’arrivée de Valverde, le FC Barcelone se montre efficace à défaut d’être flamboyant. Surpris plusieurs fois en déplacement, les Catalans réalisent un parcours parfait au Camp Nou avec 4 victoires en autant de matchs et une moyenne de 4 buts inscrits par rencontre. Valverde ne manque pas d’atouts avec son trio Griezmann, Messi et Suarez qui commence à s'entendre de mieux en mieux. 2de la Liga avec un match en moins, le Barca veut mettre la pression sur les épaules de la surprenante formation de Grenade, leader.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valladolid a réalisé un début de saison correct et occupe la 8place de Liga avec 14 points. Le club entraîné par Sergio est en forme et vient d’aligner 5 matchs sans défaite. Lors de ce passage, Valladolid a notamment accroché des formations comme l’Atlético Madrid, Bilbao ou l’Espanyol. Néanmoins, le club a été déjà battu 2 fois à l'extérieur cette saison et a perdu ses 6 derniers matchs joués au Camp Nous. Le Barca, intraitable à domicile et reposé, devrait s’imposer tranquillement face à Valladolid.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Valladolid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !