Pronostic Barcelone Valence : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe du Roi

Valence résiste à un Barcelone privé de plusieurs joueurs

La finale de la Coupe du Roi en Espagne met aux prises le champion en titre le FC Barcelone à Valence. Le club catalan a dominé la Liga cette saison, mais a une nouvelle fois déçu en Ligue des Champions. Le traumatisme de lasubie face à Liverpool est sans doute bien présent dans l'esprit des Blaugranas. De plus, Valverde mis sous pression suite à cette désillusion, devra faire sans des éléments importants puique Suarez et Dembélé sont forfait tandis que Coutinho revient de blessure. La responsabilité offensive de l'équipe reposera donc essentiellement sur les épaules de Léo Messi. La Pulga a déçu à Liverpool et sera au centre de toutes les attentions. De son côté, Valence avait mal débuté la saison mais a effectué un incroyable retour qui lui a permis de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Le club Ché a également atteint les demi-finales de l'Europa League mais a été logiquement battu par Arsenal. Les joueurs de Marcelino sont motivés comme jamais pour s'imposer dans cette coupe du Roi et sont conscients que les absences barcelonaises leur offrent des opportunités. Valence a d'ailleurs déjà posé de gros problèmes au Barça en championnat (deux matchs nuls, que ce soit à Mestalla ou au Camp Nou). Pour cette finale, le Valence pourrait de nouveau accrocher le Barca.