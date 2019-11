Pronostic Barcelone Slavia Prague : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Barcelone doit frapper les esprits face au Slavia Prague

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Barcelone – Slavia Prague :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Barcelone reçoit le Slavia Prague dans le cadre de la 4journée de la Ligue des Champions. Les Catalans sont en tête de leur groupe et sont toujours invaincus après les trois premières rencontres. Chanceux d’avoir ramené un bon point de Dortmund (0-0), le Barça a ensuite renversé l’Inter en fin de match grâce à un excellent Luis Suarez (2-1). Lors du match aller face au Slavia, les Barcelonais ont souffert à Prague mais se sont imposés grâce à un but contre son camp de Olayinka (1-2). Ce week-end, les Blaugranas ont vécu une nouvelle contre-performance en déplacement face à Levante (3-1), mais à domicile, le Barca a remporté ses 6 matchs de la saison joués au Camp Nou, dont les deux derniers largement face à Séville (4-0) et Valladolid (5-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Slavia Prague défend chèrement sa peau mais reste dernier de ce groupe. Auteurs d’un nul sur le terrain de l’Inter, les Tchèques se sont inclinés à domicile contre Dortmund (0-2) et le Barca (1-2). Largement en tête de son championnat, le Slavia a perdu son dernier match joué à l'extérieur, en Coupe face à Ostrava (2-0 après prolongations). Déjà vainqueur à domicile et désireux de se racheter après sa sale défaite du week-end, le Barca devrait sortir une grosse prestation à domicile face au Slavia Prague.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Slavia Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !