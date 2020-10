Pronostic Barcelone Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone confirme face à Séville

Le FC Barcelone a certainement connu l’une des intersaisons les plus mouvementées de son histoire, avec notamment les velléités de départ de Lionel Messi, finalement resté au club. Lesont en revanche laissé partir des cadres, grands artisans des heures glorieuses du club catalan, comme Rakitic, Vidal ou Luis Suarez. Malgré ces atermoiements, le club barcelonais a réalisé un très bon départ en Liga. Les Blaugranas se sont imposés face à Villareal (4-0) au Camp Nou, avant de s’imposer à Vigo face au Celta (0-3). Si Messi se montre toujours aussi fort, le jeune Ansu Fati a impressionné avec 3 buts inscrits. De plus, Philippe Coutinho, de retour de son prêt au Bayern, a été élu homme du match face au Celta. L’ancien de Liverpool confirme son retour au premier plan et rentre dans les plans de jeu de Koeman.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Séville réalise un début de saison solide après un dernier exercice excellent. Le club andalou s’est signalé sur la scène européenne en remportant l’Europa League. Les hommes de Lopetegui ont également terminé dans le Top 4 de la Liga. Cette année, les Sévillans se sont imposés à Cadix (1-3) avec un but de la recrue Rakitic, de retour au club, et à domicile face à Levante (1-0) grâce à une réalisation tardive du marocain En Nesyri. Mais les Sévillans rencontrent des problèmes au Camp Nou, où ils ne se sont plus imposés depuis 2002. Le FC Barcelone, en forme et vainqueur très net de ces premiers matchs, devrait s’imposer et signer un 3succès de rang en Liga.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone FC Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !