Pronostic Barcelone Real Sociedad : Analyse cote et prono du match de Liga

Le Barcelone doit faire sans Messi face à la Real Sociedad

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Barcelone Real Sociedad chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'une saison très en deçà des espérances l'an passé, le FC Barcelone semblait se diriger vers un début de saison plus serein cette année. Mais c'était sans compter sur les événements des derniers jours. Dans l'incapacité de pouvoir prolonger sa légende, Lionel Messi, le club blaugrana a donc vu la Pulga, encore meilleur buteur de Liga la saison passée, s'en aller pour le PSG. Quoi qu'il en soit, les Catalans conservent cependant de multiples atouts dans leur manche. On retrouve en effet dans cette équipe l'ancien capitaine de l'OL Memphis Depay et le Français Antoine Griezmann qui pourrait prendre davantage d'ampleur dans le jeu de cette équipe. Au milieu, l'infatigable Pedri ou encore le vétéran Busquets assurent une conservation de ballon assez importante. En préparation, les Barcelonais ont d'ailleurs marqué les esprits, notamment lors du dernier match, en s'imposant largement face à la Juventus.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dimanche, le Barça reçoit une formation de la Real Sociedad qui reste sur une dernière saison réussie ponctuée par une 6place finale. Cependant, les Basques ont fini à plus de de 17 points de leur adversaire du jour, et ils n'ont pas forcément convaincu lors de leur préparation. Effectivement, ils ont perdu à deux reprises lors de leurs trois dernières rencontres amicales jouées face à l'AZ Alkmaar (1-0) et Osasuna (1-3) avec juste une victoire entre temps contre Eibar (3-1). Loin d'être en confiance, les joueurs de San Sebastian pourraient avoir du mal à résister à une équipe du Barça qui va chercher à gagner ses galons après le départ de sa légende.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Real Sociedad détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !