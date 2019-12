Pronostic Barcelone Real Madrid : 10€ offerts sur le Clasico sans déposer !

Vous avez envie de parier sans prendre de risque sur le Clasico de ce mercredi ? ZEbet vous offre 10€ gratuits à récupérer juste en vous inscrivant, sans que vous ayez à déposer d'argent ou à sortir votre CB

Barcelone est invincible à la maison

Le Real Madrid tire la langue

Le Barça presque au complet, pas le Real

Les compos probables :

Barcelone pour partir seul en tête !

Reporté alors qu'il était prévu initialement en octobre, le traditionnel Clasico opposant le Barca au Real a lieu ce mercredi au Camp Nou. Les deux formations sont à égalité en tête de la Liga avec 35 points. S’il a connu plusieurs ratés hors de ses bases avec quelques défaites comme à Bilbao, Grenade ou Levante, le FC Barcelone ne fait pas de cadeaux au Camp Nou où il n’a plus perdu depuis le 11 novembre 2018 en championnat, une éternité. Cette saison, les Catalans ont tout gagné à la maison et restent sur des victoires avec au moins 3 buts d’écart lors de leurs 4 derniers matchs à domicile. Emmenés par son trio Messi, Suarez, Griezmann, les Barcelonais enchaînent les belles performances offensives dans ce championnat où ils marquent près de 3 buts en moyenne dans leur stade. En C1, les Barcelonais ont réussi de très bonnes prestations face à Dortmund (3-1) et contre l’Inter de Milan à San Siro (2-1), où le Barca s’est imposé avec une équipe fortement remaniée.Après avoir manqué son début de saison en lâchant pas mal de points en route contre des adversaires à priori à sa portée, le Real a connu une période bien plus faste qui a permis de chasser la lourde pression qui commençait à s’accumuler sur les épaules deset de leur coach. Au point d’occuper désormais la tête du classement en Liga avec le Barça justement. Néanmoins, les hommes de Zidane ont affiché leurs limites la semaine dernière en ayant du mal à venir à bout de Bruges en Ligue des Champions malgré un score assez flatteur (1-3). Et puis, dimanche soir, ils ont arraché un match nul presque miraculeux sur le terrain de Séville (1-1) grâce, une nouvelle fois, à leur attaquant providentiel Benzema, auteur de 12 buts en Liga cette saison. Cette rencontre a mis en lumière les difficultés madrilènes à bien figurer à l'extérieur contre une belle équipe hors de leur bases. D’autant que le Real a subi ses deux seules défaites de la saison à l'extérieur (au Parc et à Majorque).A Barcelone, l’infirmerie s’est pratiquement vidée. Il n’y reste plus que le milieu Arthur et l’explosif mais fragile Dembélé. En effet, les latéraux Alba et Semedo se sont remis de leurs blessures et ont pu rejouer le week-end dernier. A l’avant, le sextuple Ballon d’Or Messi, l’Uruguayen Suarez et la recrue estivale Griezmann, qui ont inscrit respectivement 12, 9 et 6 buts en Liga, devraient être associés. Pour le Real, c’est plus difficile sur le plan physique. La très chère recrue estivale Hazard ne sera pas présente, pas plus que l’excellent latéral Marcelo, et les blessés de longue date James, Asensio et Lucas Vazquez. Le Real devrait donc, une nouvelle fois, se reposer sur Karim Benzema sur le plan offensif. D’ailleurs, le Real semble être Benzema dépendant puisqu’aucun attaquant Madrilène, hormis le Français, n’a marqué plus de 2 buts en championnat cette saison. Au 2ème rang du classement des buteurs de la Maison Blanche, on retrouve Sergio Ramos avec 3 réalisations.Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann.Courtois - Carjaval, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, Vinicius.Depuis plusieurs journées, le Barça et le Real se livrent une guerre à distance pour la tête de la Liga. Ce mercredi soir, ils auront enfin l’occasion d’en découdre face à face pour désigner le leader du championnat. Dans leur stade, les Barcelonais devraient mettre un point d’honneur à se faire respecter face à leur rivaux éternels. Lionel Messi est en grande forme et reste sur deux triplés en Liga au Camp Nou face à Majorque et le Celta Vigo. Arrivé cet été, Antoine Griezmann semble progressivement trouver ses marques au sein de l’attaque barcelonaise. De leur côté, les Madrilènes semblent un peu à court de jus physiquement et devront toujours se passer de nombreux cadres pour cette partie. Si la défense madrilène parvient à museler le terrible Benzema, elle pourrait déjà avoir fait un grand pas vers la victoire.Retrouvez le Pronostic Barcelone Real Madrid encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !