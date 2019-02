Pronostic Barcelone Real : Analyse, prono et cotes du match de Coupe du Roi

Une finale avant l’heure entre Barcelone et le Real Madrid !

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi nous offre ce mercredi soir une très belle affiche avec l'affrontement entre le Barca et le Real Madrid. Cette manche aller jouée au Camp Nou met aux prises deux des favoris pour le titre européen. Sur les deux tours précédents, les Catalans ont fait à chaque fois la différence au Camp Nous (6-1 contre Séville et 3-0 face à Levante après avoir perdu à chaque fois le match aller). Le week-end dernier en evanche, le Barca a été surpris à domicile par le FC Valence (2-2) malgré un talentueux argentin Léo Messi, auteur d'un doublé. Si la Pulga s'est blessée face à Valence, elle pourrait finalement tenir sa place contre les Merengue. Leaders de Liga, les Catalans veulent faire la différence dès ce match aller et s'éviter un retour compliqué sur la pelouse de Bernabeu. De son côté, le Real reste sur 5 victoires consécutives et a même remporté 7 de ses 8 dernières rencontres. Les Merengue peuvent compter sur un Karim Benzema en pleine bourre, auteur de 6 buts lors des 4 derniers matchs. Les Madrilènes se déplacent en Catalogne avec pour ambition de laver l'affront du match de Liga qui avait vu le Barca s'imposer 5-1 et avait poussé Lopetegui vers la sortie. Pour cette demi-finale aller, nous voyons des Catalans motivés à faire la décision dès l'aller s'imposer.