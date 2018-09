Pronostic Barcelone PSV Eindhoven : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le PSV peut marquer

Début de la Champions League ce mardi avec la rencontre opposant le FC Barcelone au PSV Eindhoven. Invaincus en Liga, les Catalans doivent leur dernière victoire aux prouesses de leur gardien Ter Stegen qui les a maintenus dans leur match face à la Sociedad. Offensivement deux joueurs se sont montrés à leur avantage en ce début de saison, Ousmane Dembélé (4 buts) et Luis Suarez (3 buts, 2 passes décisives). A leurs côtés, Lionel Messi a refusé de jouer avec l'Argentine lors de la dernière trêve internationale pour se consacrer à son club. Déçu de l'élimination contre Rome la saison passée, l'Argentin veut retrouver les sommets européens. Si Ernesto Valverde peut compter sur la quasi-totalité de son effectif face au PSV, les Catalans ont concédé 3 buts lors de leurs deux dernières rencontres, et ont offert plusieurs opportunités de marquer à leurs adversaires.Ce mardi, la défense blaugrana aura fort à faire face au trio Lozano-De Jong-Bergwjin qui a déjà inscrit 15 buts depuis début août. Les derniers matchs du PSV ont été très prolifiques avec 27 buts marqués des deux côtés (soit près de 4 buts par match). Les joueurs de Mark Van Bommel sont tombés dans un groupe extrêmement compliqué avec le Barca, l'Inter et Tottenham, et leur seule chance de réaliser un exploit et de jouer leur jeu d'attaque sans pression. Cette rencontre oppose deux formations tournées vers l'offensive, et le Barça laisse trop d'espaces derrière quand il attaque. Nous voyons par conséquent les 2 équipes marquer.