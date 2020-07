Pronostic Barcelone Osasuna : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Barcelone solide face à Osasuna

Le Barca a certainement perdu le titre depuis la reprise des compétitions. Les Blaugranas étaient leaders de la Liga avant la trêve mais n'ont pas été en mesure de poursuivre sur leur rythme et ont vu leurs grands rivaux madrilènes les dépasser. Hormis à Villarreal (victoire 4-1), les Catalans n'ont pas été impressionnants lors des dernières sorties. Lors de la journée précédente, le FC Barcelone s'est imposé difficilement face à Valladolid (1-0 comme face à l'Espanyol lors de la journée précédente), équipe luttant pour le maintien. Lors de cette rencontre, Antoine Griezmann a ressenti une gêne et manquera la fin de la Liga.

Osasuna finit bien la saison et occupe la 11place du classement avec 48 points. Le club basque ne joue plus rien en cette fin de saison, car il est assuré du maintien et est trop loin des places européennes. Lors de la dernière journée, Osasuna s'est imposée face au Celta Vigo (2-1). Le club n'a marqué que 42 buts en 36 journées. N'ayant encaissé qu'1 but sur les 3 dernières journées, le Barça devrait garder sa cage inviolée au Camp Nou.