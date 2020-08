Pronostic Barcelone Naples : Analyse, prono et cotes doublées sur le 1/8e de finale de Ligue des champions

Le Barça à la relance face au Napoli !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Barcelone - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Barcelone connaît une saison compliquée. Le club catalan a perdu le titre de champion d’Espagne aux dépens du Real Madrid, alors que les Blaugranas étaient pourtant en tête lors de la coupure imposée par l’épidémie de coronavirus. En Europe, le Barca sort de deux éliminations cuisantes face à la Roma et Liverpool, où ils ont subi à chaque fois 2. Ernesto Valverde n’a pas survécu à ces déconvenues, et a été remplacé par Quique Setien. L’ancien du Betis rencontre lui aussi des difficultés et n’arrive pas à reproduire le jeu séduisant offert par les Sévillans sous ses ordres. Lors du huitième de finale aller au San Paolo, les Blaugranas peuvent s’estimer heureux d’avoir ramené le nul (1-1) tant ils ont été peu dangereux.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Après avoir vécu une première partie de saison agitée, entre le départ de Carlo Ancelotti ou les tensions entre les joueurs et le Président De Laurentis, le Napoli s’est repris sur le terrain dans cette dernière ligne droite. Lors de la reprise des compétitions, les Napolitains ont remporté la Coupe d’Italie face à la Juventus. L’arrivée de Gennaro Gattuso a été bénéfique pour le club italien qui se déplace en Catalogne avec des ambitions. Néanmoins, les derniers résultats du club en déplacement ne laissent pas présager d’une issue favorable pour le club italien. Battus récemment par l’Atalanta, Parme et l’Inter, les partenaires de Mertens ont seulement réussi à s’imposer entre-temps face à une formation du Genoa qui luttait pour son maintien. Avec le retour de Griezmann, Lenglet et Dembelé, le FC Barcelone, revanchard, devrait s’imposer face à une formation napolitaine dans le dur en déplacement.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Barca et gagnez- La cote du match nul et celle du Napoli sont également doublées si vous ne voyez pas Barcelone gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1pari remboursé EN CASH de 100€ avecavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Barcelone Naples encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !