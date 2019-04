Pronostic Barcelone Manchester United : 305€ à gagner sur le match de Ligue des champions

1

Promo EXCLU sur Barcelone – Manchester United

ATTENTION :

Quels paris sur Barcelone – Manchester United ?

Un Barça impressionnant

Fin de l'état de grâce pour le Manchester de Solskjaer

Un Barcelone au complet et plus frais

Les compo probables :

Le Barça confirme au Camp Nou

Victorieux à l'aller avec maîtrise mais sans faire un grand match (0-1), le Barça est largement en tête de la Liga et jouera la finale de la Coupe du Roi fin mai face à Valence. Bien lancé pour faire une très belle saison, le club catalan est invaincu à domicile depuis 15 rencontres toutes compétitions confondues (12 victoires, 3 nuls). Lors du 1/8e de finale retour de cette Ligue des champions, Barcelone avait atomisé Lyon avec un doublé de Messi (5-1).Après un début en fanfare sur le banc de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a semble-t-il perdu un peu de son influx. Si les se sont imposés en championnat ce week-end face à West Ham, la victoire a été longue à se dessiner face à une équipe qui ne joue plus rien. A l'extérieur, les Mancuniens n'y arrivent plus du tout, en témoignent les 3 dernières défaites consécutives concédées face à Arsenal et Wolverhampton (une fois en championnat et une fois en FA Cup).Comme à l'aller, le Barça ne devrait être privé que de joueurs peu utilisés cette saison. Bénéficiant d'un matelas conséquent en tête de la Liga, Valverde a pu faire très largement tourner ce week-end pour prendre un point à Huesca (0-0). En effet, aucun des 11 joueurs titulaires à Old Trafford la semaine passée n'a débuté le match de championnat samedi. A la lutte en Premier League pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaines, Manchester United n'a pu se permettre un tel luxe ce week-end et sera toujours privé d'Herrera au milieu.: ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Arthur, Busquets, Rakitić - Messi, Suarez, Coutinho.: de Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Fred, Matić, Pogba - Rashford, Lukaku, Martial.Si Manchester rêve d'un nouvel exploit à l'extérieur dans cette Ligue des champions, le Barça ne devrait pas perdre ses moyens comme l'a fait le PSG. Solide derrière et rarement pris en défaut au Camp Nou, le club va se présenter avec 11 joueurs frais au coup d'envoi, dont un Lionel Messi qui n'était même pas dans le groupe samedi et qui voudra ajouter un 9 but cette saison en Ligue des champions.