Pronostic Barcelone Liverpool : Analyse, prono et cotes de la 1/2 finale aller de Ligue des champions

Winamax recommande d'envoyer les documents directement en ligne sur son site pour un traitement plus rapide de la demande : 1 jour maximum à compter de l'envoi

Nos paris sur Barcelone - Liverpool

Un Barcelone invaincu en Ligue des Champions

Liverpool moins bien à l'extérieur en C1

Des effectifs au complet pour ce choc

Les compo probables :

Le Barca peut prendre une option !

Un Barcelone invaincu en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a validé, ce week-end, un 2e titre de champion d'Espagne consécutif, le 10e pour Lionel Messi. Désormais, les Blaugranas vont pouvoir se concentrer sur leur autre objectif principal de la saison : le gain de la Ligue des Champions. Les Catalans, qui ont vu les 3 précédentes éditions être remportés par leur grand rival du Real Madrid, veulent retrouver les sommets européens. Cette saison, la bande à Messi est invaincue en Ligue des champions. Sorti premier d'un groupe relevé avec le PSV, l'Inter et Tottenham, Barcelone a ensuite largement dominé Lyon (5-1 scores cumulées) en 1/8e et Manchester United (4-0) en quart de finale. Le club catalan a souvent fait la différence au Camp Nou et tentera d'en faire de même ce mercredi.

Liverpool moins bien à l'extérieur en C1

Liverpool réalise une saison extraordinaire et reste sur 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues. En Premier League, les hommes de Klopp affichent déjà un bilan record de 91 points, mais ils sont tombés sur un Manchester City qui fait mieux (1 point d'avance avec 2 matchs à jouer). Les espoirs de titre en Premier League sont minces et tous les yeux sont désormais tournés vers la Ligue des Champions. Finaliste la saison passée, Liverpool fait de nouveau un très beau parcours. Tombé dans un groupe relevé avec le PSG et le Napoli, Liverpool a néanmoins connu des difficultés en déplacement. En comptant les matchs à élimination directe de la saison passée, les Reds ont perdu 5 de leurs 7 derniers déplacements européens.

Des effectifs au complet pour ce choc

Les deux équipes devraient évoluer avec des effectifs au complet. Valverde a d'ailleurs protégé Messi lors des 2 dernières rencontres de Liga en le faisant moins jouer. Meilleur buteur de la compétition avec 10 buts, sera surveillée de très près par la défense de Liverpool et le duel avec Virgil Van Dijk, tout juste élu meilleur joueur de Premier League, est très attendu. A noter que Philippe Coutinho et Luis Suarez retrouvent le club où ils ont percé.

Les compo probables :

Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Busquets, Rakitic, Arthur – Messi, Suarez, Coutinho

Liverpool : Alisson – Trent-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Wijnaldum, Henderson – Salah, Firmino, Mané

Le Barca peut prendre une option !

Le Barca est désormais totalement tourné vers cette Ligue des Champions. Les Catalans n'ont pas un match facile face à une très bonne formation de Liverpool. Ce match s'annonce ouvert avec des trios offensifs performants de part et d'autre, mais les Catalans ont montré depuis plusieurs saisons qu'il était très difficile de venir les embêter au Camp Nou. Moins souverains en déplacement, les hommes de Valverde peuvent l'emporter à l'aller avant un retour qui s'annonce compliqué à Anfield.