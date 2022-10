Pronostic Barcelone Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Barcelone se relance face à l’Inter

Le groupe C de la Ligue des champions annoncé comme le plus relevé nous offre un super scénario pour les amateurs de suspense. Si Le Bayern est quasiment assuré d’une place en 8de finale, l’Inter et le FC Barcelone sont à la lutte pour le dernier ticket. En s’inclinant lors des deux dernières journées en déplacement sur les pelouses du Bayern (2-0) et de l’Inter (1-0), le Barça se retrouve en grand danger avant ce match retour au Camp Nou. Troisième de son groupe, le club catalan accuse 3 points de retard sur son rival italien qui a bénéficier d'un arbitrage plutôt clément à l'aller. Les hommes de Xavi restent sur 2 contre-performances européennes, mais se montrent très forts sur le plan national, où ils sont revenus à hauteur du Real Madrid. Après avoir perdu des points lors de la 1journée face au Rayo Vallecano (0-0), le Barca a depuis remporté tous ses matchs de Liga dont le dernier en date face au Celta Vigo (1-0) grâce à Pedri. Lors de cette entame de saison, les Catalans se sont montrés très forts dans leur stade avec un seul but encaissé lors de large victoire face à Plzen (5-1). Pour tenter de renverser l’Inter, lescomptent sur leurs hommes forts que sont Robert Lewandowski (12 buts en 11 matchs cette saison) et Ousmane Dembélé.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Inter a réussi un beau coup lors du match aller en s’imposant grâce à une frappe de Calhanoglu avant la pause. Les Intéristes ont été plutôt heureux de s’imposer car en fin de match, les Barcelonais auraient mérité de se voir accorder un penalty sur une main de Dumfries. Conscient que la mission s’annonce compliquée au Camp Nou, Simone Inzaghi compte sur la capacité de contre-attaques de ses hommes avec les Martinez, Dimarco, Dumfries ou Barella. Battu lors de la 1journée à domicile contre le Bayern (0-2), la formation italienne s’est relancée en prenant le dessus sur Plzen (0-2) et donc le Barca (1-0). Après avoir connu un passage compliqué en Serie A avec deux revers consécutifs face à l’Udinese et la Roma, le club lombard s’est repris le week-end dernier en dominant Sassuolo (1-2) grâce à un doublé de Dzeko. Cette opposition entre le Barca et l’Inter devrait nous offrir un vainqueur comme lors de toutes les rencontres intéristes depuis le début de saison. Devant son public et obligé de s’imposer, le Barca devrait trouver la faille face à l’Inter.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !