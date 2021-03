Pronostic Barcelone Huesca : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone tranquille face à Huesca

Avec le petit coup de mou de l'Atlético des dernières semaines, le FC Barcelone a encore toutes ses chances pour le titre en Espagne. À l'orée de cette journée, les comptent 6 points de retard sur les. En Liga, les Catalans restent sur 16 journées sans la moindre défaite et viennent de remporter leurs trois dernières rencontres face à Elche (3-0), le FC Séville (0-2) et Osasuna (0-2). En plus de s'être montrés performants offensivement, les hommes de Koeman ont aligné 3. Outre ses bons résultats en championnat, le club barcelonais s'est également qualifié pour la finale de la Coupe d'Espagne en remontant un handicap de deux buts face au FC Séville pour s'imposer finalement 3-0 après prolongation au Camp Nou. Depuis le changement tactique opéré par le technicien batave, le FC Barcelone se montre nettement plus performant, comme il l'a démontré lors de son match retour face au PSG en 8de finale de la Ligue des champions (1-1), malgré l'élimination.

De son côté, Huesca occupe la place de lanterne rouge dans le championnat espagnol. Le club basque compte 4 points de retard sur le premier non-relégable, Elche. Mal embarqué dans cette saison, Huesca a réalisé des prestations intéressantes lors des dernières journées avec un succès sur Grenade (3-2), un nul à Eibar (1-1) et une défaite assez spectaculaire contre le Celta de Vigo (3-4). À l'aller, Huesca avait posé des problèmes aux Barcelonais qui s'étaient seulement imposés sur le plus petit des scores (0-1). Pour ce match retour, un Barça en net regain de forme devrait prendre le dessus dans une rencontre où il devrait être le seul à marquer.