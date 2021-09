Pronostic Barcelone Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Depay porte Barcelone face à Grenade

Avec le départ de Lionel Messi, et dans une moindre mesure celui d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone a perdu deux poids lourds dans son armada offensive. Arrivé lors du mercato, le Kun Aguero n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les. Memphis Depay semble être à l’heure actuelle la seule solution pour Koeman. Le joueur néerlandais a répondu présent lors des premières rencontres (2 buts en 3 matchs de Liga) mais se trouve désormais isolé. En milieu de semaine, l’ancien lyonnais n’a pas existé, comme l’ensemble d son équipe, face à la défense du Bayern lors de la cuisante défaite (0-3) au Camp Nou. Depuis le départ de la saison, le Barca s’est imposé à domicile face à la Real Sociedad (4-2) et contre Getafe (2-1), pour un nul à Bilbao (1-1). Sur la pente descendante, le Barca devrait cependant être en mesure de se relancer face à un adversaire à sa portée.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Grenade connaît une entame poussive. Les partenaires de Maxime Gonalons ont dans un premier temps obtenu deux nuls face à Villareal (0-0) et contre Valence (1-1). Ensuite, Grenade s’est incliné face au Rayo Vallecano (4-0) et contre le Betis (1-2). Après 4 journées disputées, Grenade est déjà en dangers. L’excellent parcours vécu en Europa League la saison passée avec un quart de finale face à Manchester United semble désormais bien loin. De plus, le club espagnol a perdu de nombreux éléments lors de l’intersaison comme les Soldado ou Foulquier. Pour cette affiche, le FC Barcelone porté par Memphis Depay devrait être en mesure de s’imposer face à Grenade. Egalement auteur de 5 buts avec les Pays-Bas pendant la trêve internationale, Depay est en forme et aura le poids offensif du Barca sur les épaules. Il devrait comme souvent répondre présent.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Grenade encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !