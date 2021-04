Pronostic Barcelone Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone prend la tête de la Liga face à Grenade

En s'imposant sur la pelouse de Villarreal (2-1) dimanche, mais aussi suite à la défaite de l'Atlético Madrid à Bilbao (2-1), le FC Barcelone peut prendre les commandes de la Liga lors de ce match en retard. Ce revirement inespéré au regard de la première partie de saison est en grande partie dû à la réorganisation tactique de Koeman. Le technicien batave a su trouver le système idéal (avec 3 centraux derrière) pour permettre à ses hommes clés d'évoluer dans leurs meilleures positions. En grande forme, les Blaugranas ont récemment remporté la Coupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (4-0) avant de s'imposer au Camp Nou face à Getafe (5-2). Le week-end dernier, le Barca a dû son salut à Antoine Griezmann, auteur d'un doublé décisif sur la pelouse du Mardigal de Villarreal (2-1). Cette prestation prouve que le champion du monde français, déjà auteur de l'ouverture du score lors de la finale de Coupe du Roi remportée, devient de plus en plus influent au sein du club catalan. De son côté, Grenade ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. En effet, les partenaires de Maxime Gonalons sont calés dans le ventre mou du classement avec 13 points d'avance sur le 1relégable, et 7 de retard sur le dernier qualifié pour une compétition européenne. Auteur d'un excellent exercice l'an passé, Grenade était parvenu à se qualifier pour l'Europa League où il a vu son parcours s'arrêter en quart de finale face à Manchester United (4-0). En Liga, le club andalou reste sur une défaite face au FC Séville (2-1). Pour cette affiche, le Barca devrait frapper un grand coup en s'imposant avec la manière et en reprenant la tête de la Liga au meilleur des moments.