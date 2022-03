Pronostic Barcelone Galatasaray : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa

Le FC barcelone prend une option face à Galatasaray

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Barcelone - Galatasaray :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la première fois depuis bien longtemps (saison 2002/03), le FC Barcelone ne s’est pas qualifié pour les 8de finale de la ligue des Champions. Dominés par la Bayern et le Benfica, les Barcelonais ont dû se contenter de la 3place de leur groupe, qui leur a permis tout de même d’être basculé en 16de finale de l’Europa League. Sur ces barrages, les Blaugranas sont tombés sur un gros morceau avec le Napoli. Lors du match aller, le Barca s’est créé de nombreuses opportunités sans les convertir avec notamment un Ferran Torres maladroit dans le dernier geste pour au final finir sur un nul (1-1). En revanche, les hommes de Xavi se sont amusés lors du match retour en surclassant les Partenopei sur le sol italien (2-4) grâce notamment à la vitesse des recrues Aubameyang ou Traoré. Ce succès confirme les progrès du club catalan lors des dernières journées. En effet, le Barca vient de remporter 5 de ses 6 derniers matchs de Liga. Le week-end dernier, les Catalans ont souffert pour s’imposer face à une équipe d’Elche (1-2), plutôt en forme lors des dernières semaines. Cette victoire a permis au club blaugrana de chiper la 3position du classement au Betis. Les arrivées du mercato, Aubameyang, Torres, Traoré, font du Barca une équipe redoutable dès qu’elle dispose d’espaces. Ecarté lors des dernières rencontres suite à son refus de prolonger avec le club catalan, Dembélé a retrouvé grâce aux yeux de son coach, notamment suite à sa superbe entrée en jeu face à l’Athletic Bilbao (1 but et 2 passes décisives).chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Galatasaray voit sa suprématie nationale être remise en cause. L’an passé, le club turc a été devancé par le Besiktas à la différence de buts lors d’une dernière journée de championnat complétement folle. Cette saison, le « Gala » se montre décevant et doit se contenter de la 12place du classement avec 8 points d’avance sur la relégation. Le club stambouliote a vécu un passage catastrophique qui a poussé la direction du club à se séparer de Fatih Terim pour nommer l’espagnol Torrent. Lors du mercato hivernal, Galatasaray a récupéré Bafétimbi Gomis pour relancer son ancien club. L’attaquant français n’a pas mis longtemps pour se distinguer avec 3 buts inscrits en 4 rencontres disputées. Cependant, après un mieux observé, Galatasaray a encore chuté ce week-end en déplacement (2-0). Malgré ses difficultés en championnat, le Gala avait assuré en phase de poule de l’EL en terminant en tête devant la Lazio et l’Olympique de Marseille. De retour à un bien meilleur niveau, le FC Barcelone devrait faire le job face à une équipe de Galatasaray loin d’être rayonnante cette saison et en trop grandes difficultés à l'extérieur (4 défaites sur ses 6 derniers déplacements).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Barcelone Galatasaray détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !