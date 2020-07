Pronostic Barcelone Espanyol : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Barcelone - Espanyol : Un derby barcelonais sous tension

Le derby de Barcelone a une saveur particulière cette saison. D'un côté, le Barca semble rentrer dans une période de moins bien et de l'autre, l'Espanyol, lanterne rouge, condamné à la relégation. Leaders avant la trêve, lesont connu une reprise difficile avec des contre-performances face à Séville, le Celta Vigo et l'Atletico (3 matchs nuls). De plus, la gestion de l'équipe par Quique Setien est fortement critiquée. Le club catalan semble dans une période de transition, et va peut-être devoir préparer l'après-Messi. Le Barca est souvent roi du derby au Camp Nou, le dernier succès de l'Espanyol chez son rival remonte à 2009. Lors du match aller, les deux formations s'étaient quittées sur un nul (2-2). Les 5 revers de rang, série en cours, auront certainement mis fin aux espoirs de maintien de l'Espanyol. Le club barcelonais compte 11 points de retard sur Eibar, premier non relégable. Les partenaires de Sergio Darder ne se font plus d'illusion sur l'issue de la saison, d'autant qu'ils viennent de perdre à domicile contre Leganes, un concurrent direct. Le Barca, qui reste solide sur sa pelouse et qui vient d'aller s'imposer chez une belle équipe de Villarreal, devrait profiter des largesses défensives de l'Espanyol pour s'imposer tranquillement.