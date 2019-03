Pronostic Barcelone Espanyol : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

Le Barça vainqueur du derby face à l’Espanyol Barcelone

Leader de la Liga avec 10 points d'avance et qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions, le Barca affronte l'Espanyol pour affirmer sa suprématie régionale. Les hommes de Valverde sont sur une excellente dynamique de 5 victoires consécutives en Liga, avec notamment un succès chez le rival madrilène. Si le Barca sera privé de Dembelé (qui a rechuté), Messi et Suarez sont rétablis et devrait évoluer avec un Coutinho plus haut sur le terrain. Les Blaugranas possèdent un effectif riche qui permet de toute façon de pallier les absences.

En face, l'Espanyol garde en souvenir la lourde défaite de l'aller (0-4 à domicile) où les trois attaquants blaugranas s'étaient distingués. Calés en milieu de tableau, les hommes de Rubi n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le mois d'octobre, à Huesca qui est lanterne rouge. Ce succès est par ailleurs le seul obtenu en déplacement en Liga cette saison. Pour ce derby, nous voyons le Barca faire le job face à l'Espanyol et s'imposer dans une rencontre avec moins de 5 buts.