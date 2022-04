Pronostic Barcelone Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa

Barcelone passe l’obstacle Eintracht Francfort

Le FC Barcelone est sur une excellente dynamique avec 15 matchs sans la moindre défaite. Cette forme exceptionnelle a permis au Barca de revenir à la 2place du classement avec 12 points de retard sur le Real Madrid, bien parti pour remporter le titre. Le week-end dernier, les hommes de Xavi sont passés par toutes les émotions face à Levante (2-3). Menés au score suite à une penalty de Morales, le club catalan a été sauvé par Ter Stegen qui a repoussé un second penalty de Marti. Ensuite, Dembélé a délivré une nouvelle passe décisive à Aubameyang (10 buts en 14 matchs depuis son arrivée), avant que la jeune grade barcelonaise Gavi et Pedri sur une très belle action ne permette au Barca de prendre l'avantage sur un but du dernier nommé. Toujours aussi fébrile défensivement, la bande à Xavi a concédé un penalty transformé par Levante. Alors que l'on se dirigeait vers un nul, le remplaçant Luuk de Jong, spécialiste du money time a inscrit un but décisif au bout du temps additionnel. La semaine passée, le Barca avait déjà souffert à Francfort face à une très belle équipe de l'Eintracht poussée par son superbe public. Suite à la superbe ouverture du score de Knauff, Xavi avait réagi en faisant rentrer Frenkie De Jong et Dembélé, qui ont été impliqués sur la brillante égalisation de Torres.

En face, l'Eintracht mise tout sur cette Europa League. En Bundesliga, Francfort pointe en neuvième position avec 5 points de retard sur la dernière place européenne. Le week-end dernier, les hommes de l'entraîneur autrichien Glassner se sont inclinés sur leur pelouse face à Fribourg (1-2). La formation allemande reste sur 5 matchs sans victoire et est dans l'obligation de s'imposer au Camp Nou pour se qualifier ou attendre la série de penaltys. Dans l'effectif de Francfort, on retrouve des joueurs très intéressants comme les Trapp, Kostic, Sow, Borré, ou Rode, mais Sow pourrait être forfait. De plus, le défenseur brésilien Tuta sera absent pour cause de suspension. Au Camp Nou, le Barça va vouloir faire la différence face à Francfort pour poursuivre son aventure en Europa League et avoir la possibilité d'aller chercher un titre cette saison.