Pronostic Barcelone Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone – Dynamo Kiev : Grizou sort ses griffes !

En retrait depuis plusieurs saisons sur la scène européenne, le FC Barcelone réalise un très bon départ dans son groupe de Ligue des Champions. Les Blaugranas se sont dans un premier temps tranquillement imposés face à la modeste formation de Ferencvaros (5-1). Puis, pour le choc de la 2journée mercredi dernier, les Catalans sont allés s'imposer en Italie (0-2) face à une Juventus privée de Cristiano Ronaldo et d'un Alvaro Morata malheureux (3 buts annulés suite à l'intervention de la VAR). A l'Allianz Stadium, les Barcelonais ont certainement réalisé leur meilleure prestation de la saison. Emmené par un Antoine Griezmann inspiré, le FC Barcelone a réalisé de bons enchainements offensifs avec plusieurs combinaisons entre le Français et Lionel Messi. En Liga, le Barca cherche toujours son rythme et vient de concéder un nul décevant à Alaves. Le champion du monde français et ancien de l'Atlético a remis son équipe sur de bons rails en égalisant. En progrès lors de ses dernières sorties, Grizou a une belle carte à saisir lors de la réception du Dynamo Kiev qui prend beaucoup de buts dans ce groupe.

En face, le club ukrainien est tombé sur un excellent Alvaro Morata lors de la 1journée. De retour à la Juventus, l'attaquant espagnol a inscrit un doublé face à Kiev (0-2). Les hommes de Lucescu avaient l'opportunité de repartir de l'avant lors de leur déplacement en Hongrie, face à l'adversaire le plus modeste du groupe, Ferencvaros. Porté par un excellent Tsygankov, le Dynamo a pris les commandes de la rencontre avant de craquer en seconde mi-temps et de se faire égaliser (2-2). Au niveau national, Kiev a parfaitement profité des nombreuses absences du Shakhtar dans ce début de saison pour prendre les rênes du classement. Le week-end dernier, le Dynamo a pris les 3 points sur la pelouse de Dnipro mais en encaissant encore un but (1-2). Le Barca doit réagir après son nul en Liga et compte sur Antoine Griezmann qui semble aller de mieux en mieux.