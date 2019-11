Pronostic Barcelone Dortmund : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Barca – Dortmund : un nul entre deux convalescents !

Cette affiche entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund laissait présager d'un match de haute volée entre deux formations tournées vers l'offensive. Mais voilà, depuis le début de saison, ces deux équipes ne répondent pas aux attentes et voient même leur entraîneur respectif être sur la sellette. Le Barca est certes leader de la Liga mais ne produit pas le jeu qui a fait sa renommée. Ce week-end, les Blaugranas se sont péniblement imposés sur la pelouse de la modeste formation de Leganes (2-1). En Ligue des Champions, les Barcelonais ont été tout heureux de prendre les trois points face à l'Inter, tout comme ils peuvent s'estimer chanceux d'être reparti de Dortmund avec un nul à l'aller (penalty raté de Reus). Preuve des difficultés actuelles des Catalans, ils n'ont pas su s'imposer, à domicile, face au Slavia Prague lors de la précédente journée. De son côté, Dortmund ne va guère mieux, humilié par le Bayern (4-0), le BVB est passé près de la correctionnelle face à Paderborn (3-3) en Bundesliga. Les Marsupiaux ont été sauvés par Marco Reus dans les arrêts de jeu après avoir été menés de 3 buts par la lanterne rouge de Bundesliga. Lucien Favre est menacé et joue gros lors de ce choc face au Barca. Les récents résultats à l'extérieur ne plaident pas en faveur du BVB qui n'a remporté que 2 de ses 8 matchs loin de ses bases. Cependant, Dortmund possède un potentiel offensif intéressant capable de marquer à tout moment. Pour cette affiche, ces deux équipes en perte de confiance pourraient se quitter sur un match nul comme à l'aller.