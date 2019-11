Pronostic Barcelone Celta Vigo : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Barca se rachète face au Celta Vigo !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Barca - Celta chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Barcelone est le leader de la Liga mais inquiète. En effet, le club catalan réalise un début de saison poussif et compté déjà 3 défaites, dont une très lourde sur le terrain de Levante le week-end dernier (3-1). En Ligue des Champions, les Blaugranas ont été plutôt heureux dans les résultats et sont en position idéale pour se qualifier mais doivent encore affronter Dortmund et l’Inter. En milieu de semaine, les Barcelonais ont livré une piètre prestation face au Slavia Prague au Camp Nou (0-0). Depuis le début de saison, les Barcelonais ont connu des difficultés en déplacement mais ont toujours fait le job à domicile et souvent avec la manière. De plus, le Barça affronte une formation du Celta dans le dur.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐La saison dernière avait été compliquée pour Vigo. Ce nouvel exercice l’est tout autant. Les 4 revers de rang concédés face à Alavés, la Sociedad, le Betis et Getafe ont fait plonger le club à la 18place de la Liga. Fran n’a pas résisté à cette série de résultats et a été remercié au profit d’Oscar Garcia, entraîneur de Saint-Etienne en 2017. Pour sa première sur le banc du club galicien, Garcia aura fort à faire face à un FC Barcelone qui s’est montré intraitable à domicile en Liga (que des victoires) et devrait de nouveau s’imposer face au Celta dans une rencontre avec plus de 3 buts, comme cela a été le cas pour tous les matchs du Barça en Liga au Camp Nou.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Celta encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !