Pronostic Barcelone Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone s'en sort face à Cadiz

Le Barça a finalement chuté, et cela sans doute au pire des moments. En ballotage favorable pour rejoindre le dernier carré de la C3 après son à Francfort (1-1), Barcelone a été sorti à domicile par l'Eintracht, dans un Camp Nou rempli de supporters allemands (2-3). Menés 3-0, les Barcelonais ont réagi trop tard et finiront l'année sans titre. Reste qu'avant cette rencontre, le Barça avait signé une série de 15 matchs sans défaite, dont 11 victoires. Restant sur 6 succès consécutifs en championnat, le Barça est l'équipe la plus forme de Liga, dont elle voudra terminer 2pour un peu rattraper sa saison. La semaine passée, les Barcelonais s'en étaient sortis très difficilement à Levante (victoire 3-2), encaissant encore trop de buts. L'absence de Pique, incertain ce lundi, se fait sentir.chez⇒ ⇒⇐ ⇐18de Liga, Cadiz peut sortir de la zone rouge en cas de victoire, étant donné que Majorque, premier non-relégable, a sévèrement perdu à Elche samedi. Les Andalous sont super accrocheurs depuis quasiment début février, affichant seulement 2 petites défaites (2-1 à chaque fois) contre l'Atlético et le Bétis le week-end dernier, sur leurs 8 derniers matchs. Lors des 5 dernières journées, Cadiz a même empoché 2 victoires, mais à domicile contre Villarreal et le Rayo Vallecano. Ce lundi, Barcelone devrait logiquement rebondir au Camp Nou et poursuivre sa série de succès en championnat, mais Cadiz pourrait scorer face à des Catalans pas au mieux défensivement.