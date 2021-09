Pronostic Barcelone Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern assomme le FC Barcelone

L'affiche de la 1journée de la Ligue des Champions oppose le FC Barcelone au Bayern Munich. Cette rencontre est d'autant plus importante qu'elle devrait donner des indications sur le réel niveau de l'équipe catalane, qui évolue pour la première fois depuis des années sur la scène européenne sans Lionel Messi. De plus, lors des dernières heures du mercato, les Blaugranas ont transféré Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Depuis le départ de la Pulga, le joueur majeur de cette équipe est Memphis Depay, qui s'est parfaitement adapté comme le montre ses 2 buts et sa passe décisive lors des 3 journées de Liga disputées par le Barça. Vainqueur de la Real Sociedad (4-2) lors de la 1journée, le FC Barcelone a ensuite été tenu en échec dans la cathédrale de San Mames face à l'Athletic Bilbao (1-1). Avant la trêve internationale, les Barcelonais ont souffert mais se sont imposés face à Getafe (2-1) au Camp Nou. Censé jouer contre Séville le week-end dernier, les Barcelonais ont vu le match être reporté pour permettre aux deux équipes de pouvoir compter sur leurs internationaux sud-américains. Pour affronter le Bayern Munich, Koeman fait face à plusieurs absences importantes, celles de Dembélé, Agüero, Fati et Braithwaite, tandis que Dest et Piqué sont incertains. Révélation de la saison dernière, Pedri sera présent et évoluera au milieu de terrain avec de Jong.

En face, le Bayern Munich est un rouleau-compresseur. La formation bavaroise avait réalisé une saison 2019-2020 exceptionnelle en remportant quasiment tout sur son passage. L'an passé, les Allemands n'ont pas connu la même réussite, certainement handicapée par une préparation tronquée suite à leur titre européen remporté exceptionnellement au mois d'août. Cependant, porté par un Robert Lewandowski exceptionnel avec 41 buts, le Bayern a tout de même remporté un nouveau titre en Bundesliga. L'intersaison a été chargée en Bavière suite au départ de Flick, parti prendre les commandes de la Mannschaft. Nagelsmann, le prometteur entraîneur passé par Hoffenheim et Leipzig, est arrivé et a amené avec lui Upamecano et Sabitzer, deux de ses protégés dans son ancien club. Tenu en échec lors de la 1journée chez le Borussia Mönchengladbach (1-1), le Bayern a ensuite remporté tous ses matchs dont la SuperCoupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund (1-3). Le week-end passé, les Bavarois livraient un nouveau test face à leur dauphin de la saison dernière, Leipzig. Largement supérieure, la formation bavaroise s'est tranquillement imposée (1-4) avec une charnière française composée de Lucas Hernandez et de Dayot Upamecano, et un nouveau but de Lewandowski (déjà 11 buts en 8 matchs cette saison avec le Bayern et la Pologne). Impressionnant, le Bayern devrait s'imposer de nouveau au Camp Nou (victoire 8-2 en 2020) et marquer les esprits dès cette 1re journée.