Pronostic Barcelone Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga & 100€ offerts !

1

Le Barça commence à payer son manque de jeu

L'Atlético carbure

Griezmann encore sur le banc ?

Les compo probables :

L'Atlético prend au moins 1 point chez le Barça

Cela va être compliqué pour le FC Barcelone de conserver son titre de champion d'Espagne alors qu'il avait encore son destin en mains avant l'interruption de la saison. Jamais très serein sur l'exercice 2019-2020, le club catalan s'en sortait jusqu'à présent avec un brin de réussite en plus, mais depuis la reprise la magie n'opère plus tout le temps. Alors que le Real enchaîne les victoires, le Barça a concédé déjà deux matchs nuls, chez le FC Séville (0-0) et sur la pelouse du Celta Vigo ce week-end (2-2).Sans doute boosté par sa qualification en 1/4 de finale de Ligue des Champions aux dépens du champion en titre Liverpool au début de la pandémie mondiale, l'Atlético finit sa saison sur les chapeaux de roue. Remontés à la 3place de Liga, lesont signé 4 victoires et 1 nul depuis la reprise. Après un bon nul obtenu àface à l'Athlétic Bilbao (1-1), l'Atlético a dominé tour à tour Osasuna (0-5), Valladolid (1-0), Levante (0-1) et Alaves samedi (2-1).Sur le banc à Séville et à Vigo, Antoine Griezmann a même vu Braithwate rentrer en jeu avant lui samedi soir. Le Français continue sa saison galère au sein d'un Barça qui devrait toujours être privé d'Ousmane Dembélé, de Sergi Roberto et de De Jong. En revanche, Busquets sera de retour de suspension. Du côté de l'Atlético, les forces vives seront toutes là dans le 4-4-2 habituel de Diego Simeone.: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti (ou Lenglet), Alba - Rakitic, Piqué, Vidal - Messi, Suarez, Fati.: Oblak - Trippier, Savic, Jimenez, Lodi - Correa, Koke, Thomas, Saul - Morata, Diego Costa.Déjà vainqueur du Barça au Camp Nou en Coupe du Roi début 2020, l'Atlético Madrid semble bien plus solide en ce moment que son adversaire du jour. Avec seulement 2 buts encaissés en 5 journées depuis la reprise, la bande à Simeone devrait de nouveau embêter les Catalans. Côté buteurs, on voit Morata ou Diego Costa avec une préférence pour le souvent détesté Brésilo-Espagnol qui a scoré samedi après son entrée en jeu et qui devrait retrouver une place de titulaire.